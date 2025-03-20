Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 605 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай
    Скоро в России молодёжь будет такая же! Пока учителей будут третировать и заставлять бегать за учениками! Не хочешь у...Доктор Мясников р...
  • Ayrat Мухаметшин
    Да ей до пи-ды, лишь бы платили...ФСБ задержала пер...
  • Геннадий Бережнов
    Бред этот подхватывают те кому он выгоден и далее его сопровождают и дополняют! Нам остаётся только отбиваться, проти...В России ответили...

Замедление инфляции в России назвали иллюзорным

Замедление инфляции в России назвали иллюзорным

Снижение недельной инфляции в России до 0,06 процента в неделю с 11 по 17 марта не должно вводить в заблуждение, потому что его обеспечили традиционно дешевеющий в это время огурец, а также неоправданно крепкий рубль.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх