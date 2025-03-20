Замедление инфляции в России назвали иллюзорным

Снижение недельной инфляции в России до 0,06 процента в неделю с 11 по 17 марта не должно вводить в заблуждение, потому что его обеспечили традиционно дешевеющий в это время огурец, а также неоправданно крепкий рубль.
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