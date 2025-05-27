🎁Внутренняя Алхимия — это совокупность даосских духовных практик, вопреки расхожему мнению возникла гораздо раньше западной Внешней Алхимии.
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🎁Внутренняя Алхимия — это совокупность даосских духовных практик, вопреки расхожему мнению возникла гораздо раньше западной Внешней Алхимии.