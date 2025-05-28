Илон Маск не может скрыть своего разочарования экономической политикой Трампа

Американский предприниматель и куратор Департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск разочаровался из-за поддержки президентом США Дональдом Трампом республиканского проекта, увеличивающего дефицит национального бюджета.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии