Роман Ротенберг войдёт в тренерский штаб команды Михаила Сергачева на «Матче года»

Роман Ротенберг, бывший главный тренер СКА и первый вице-президент Федерации хоккея России, войдёт в тренерский штаб команды защитника «Юты Маммот» Михаила Сергачева на благотворительном «Матче года» — 2026, который состоится 25 июля в Санкт-Петербурге на «СКА Арене».
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