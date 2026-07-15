Роман Ротенберг войдёт в тренерский штаб команды Михаила Сергачева на «Матче года»

Роман Ротенберг, бывший главный тренер СКА и первый вице-президент Федерации хоккея России, войдёт в тренерский штаб команды защитника «Юты Маммот» Михаила Сергачева на благотворительном «Матче года» — 2026, который состоится 25 июля в Санкт-Петербурге на «СКА Арене».