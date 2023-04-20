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Союз православных журналистов сообщил о «минировании» Киево-Печерской лавры

Союз православных журналистов сообщил о «минировании» Киево-Печерской лавры

Утром в четверг, 20 апреля, поступило сообщение о якобы минировании Киево-Печерской лавры. Об этом в Telegram-канале сообщил Союз православных журналистов.

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