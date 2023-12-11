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Коклюш атакует. В Алтайском крае за месяц диагноз подтвердился у 131 человека

Коклюш атакует. В Алтайском крае за месяц диагноз подтвердился у 131 человека

В Роспотребнадзоре отметили, что заболеваемость выросла по сравнению с 2022 годом, но не превышает среднемноголетний уровень В Алтайском крае, как и по всей России, с ноября фиксируется рост заболеваемости коклюшем: за месяц в регионе этот диагноз поставили 131 человеку, сообщили amic.

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