Коклюш атакует. В Алтайском крае за месяц диагноз подтвердился у 131 человека

В Роспотребнадзоре отметили, что заболеваемость выросла по сравнению с 2022 годом, но не превышает среднемноголетний уровень В Алтайском крае, как и по всей России, с ноября фиксируется рост заболеваемости коклюшем: за месяц в регионе этот диагноз поставили 131 человеку, сообщили amic.
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