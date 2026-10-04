18+ Гамэрыка стронг

Картинка со звуком (и со смыслом)Я изредка пишу тексты с матами (и надеюсь, что мама их не увидит, потому что «молодой человек, в нашем доме такие слова не используют, где вы их только набрались в свои 48 лет?!»).
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