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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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18+ Гамэрыка стронг

18+ Гамэрыка стронг

Картинка со звуком (и со смыслом)Я изредка пишу тексты с матами (и надеюсь, что мама их не увидит, потому что «молодой человек, в нашем доме такие слова не используют, где вы их только набрались в свои 48 лет?!»).

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