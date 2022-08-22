Строительную отрасль России ожидает цифровая трансформация

Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Константин Михайлик принял участие в форуме «Цифровая эволюция», прошедшем в Калуге с 18 по 19 августа.
Популярные статьи
- Дом и покой: УК займутся следить за соблюдением тишины в домах и в случае нарушений обращаться в полицию
- Как севастопольцам обжаловать решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме?
- В Крым продолжается поставка овощей борщевого набора из сопредельных территорий по сниженным ценам
Свежие комментарии