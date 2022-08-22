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Строительную отрасль России ожидает цифровая трансформация

Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Константин Михайлик принял участие в форуме «Цифровая эволюция», прошедшем в Калуге с 18 по 19 августа.

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