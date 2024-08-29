В России идентифицировали более 4 тысяч украинских наёмников

Россия смогла установить личности более четырёх тысяч наёмников ВСУ. По некоторым из них уже завершены расследования, которые проводились заочно, сообщил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
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