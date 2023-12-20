Крым 24 |Z| Все новости Крыма

Прогноз погоды в Крыму на 20 декабря 🎄🎄 В Симферополе +8 и пасмурно В Севастополе +11 и облачно с прояснениями В Евпатории +12 и малооблачно В Джанкое +13 и малооблачно В Ялте +10 и облачно с прояснениями В Алуште +9 и облачно с прояснениями В Керчи +11 и облачно с прояснениями В Армянске +11 и малооблачно В Бахчисарае +13 и малооблачно В Феодосии +11 и облачно с прояснениями В Судаке +10 и пасмурно Крым 24 | @tvcrimea24.