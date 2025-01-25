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Китай вытеснил филиппинские суда из спорной акватории в Южно-Китайском море

Китай вытеснил филиппинские суда из спорной акватории в Южно-Китайском море

Береговая охрана Китая приняла меры контроля в отношении филиппинских кораблей, которые зашли в спорную акваторию островов Спратли в Южно-Китайском море, заявил официальный представитель управления морской полиции КНР Лю Дэцзюнь, сообщило 25 января ведомство в социальной сети WeChat.

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