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Моисеева и Миненков не назвали Тарасову в прощальный вечер — а годы спустя признали её правоту

Моисеева и Миненков не назвали Тарасову в прощальный вечер — а годы спустя признали её правоту

Дворец спорта в Лужниках 27 ноября 1983 года был забит под завязку. На лёд вышли Ирина Моисеева и Андрей Миненков — пара, которую трибуны знали в лицо и по именам.

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