Журналист обвинил РФ в причастности к пожару на заводе Diehl

Заместитель главного редактора издания Bild, Пауль Ронцхаймер, опубликовал сообщение в социальных сетях, в котором высказал обвинения в адрес России, утверждая, что она якобы причастна к пожару на заводе Diehl, специализирующемся на производстве гальванических покрытий .
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