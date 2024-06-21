Журналист обвинил РФ в причастности к пожару на заводе Diehl

Заместитель главного редактора издания Bild, Пауль Ронцхаймер, опубликовал сообщение в социальных сетях, в котором высказал обвинения в адрес России, утверждая, что она якобы причастна к пожару на заводе Diehl, специализирующемся на производстве гальванических покрытий .