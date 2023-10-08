Telegraph: Байден намерен убедить конгресс выделить 100 млрд долларов для Украины

Вашингтон хочет организовать бесперебойное финансирование ВСУ до выборов.Глава Белого дома Джо Байден намерен убедить конгресс США согласиться на выделение крупнейшего пакета финансирования украинского конфликта, которого должно было бы хватить до следующих выборов.