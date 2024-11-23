🏫 В Крыму за три года планируют построить десять школ «На ближайшие три года запланировано строительство 10 школ и 13 детских садов, предусматривается модернизация 26 школ и 13 детских садов.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
🏫 В Крыму за три года планируют построить десять школ «На ближайшие три года запланировано строительство 10 школ и 13 детских садов, предусматривается модернизация 26 школ и 13 детских садов.