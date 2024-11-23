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test mazurok

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🏫 В Крыму за три года планируют построить десять школ

🏫 В Крыму за три года планируют построить десять школ «На ближайшие три года запланировано строительство 10 школ и 13 детских садов, предусматривается модернизация 26 школ и 13 детских садов.

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