Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Гутерриш призвал Израиль немедленно предоставить гуманитарный доступ в Газу

Гутерриш призвал Израиль немедленно предоставить гуманитарный доступ в Газу

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш призвал израильскую сторону обеспечить быстрый и беспрепятственный гуманитарный доступ к сектору Газа, а палестинское движение ХАМАС - немедленно освободить заложников без каких-либо предварительных условий.

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