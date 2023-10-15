Гутерриш призвал Израиль немедленно предоставить гуманитарный доступ в Газу

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш призвал израильскую сторону обеспечить быстрый и беспрепятственный гуманитарный доступ к сектору Газа, а палестинское движение ХАМАС - немедленно освободить заложников без каких-либо предварительных условий.
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