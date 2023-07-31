Неспешный разговор

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Линия невозврата пройдена: саудиты опустили добычу нефти до уровня 2011 года, а Россия обойдет королевство по объемам добычи в 2023 году.

Линия невозврата пройдена: саудиты опустили добычу нефти до уровня 2011 года, а Россия обойдет королевство по объемам добычи в 2023 году.

В июне 2023 года прошла министерская встреча ОПЕК+. На мероприятии участники договорились продлить сырьевую сделку на 2024 год, а Эр-Рияд добавил к соглашению еще «саудовскую конфетку».

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