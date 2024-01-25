Три депутата Госдумы голосовали против лишения нацпредателей имущества и званий

В С Не ожидал от сарданы и шаргунова. Неужели тоже подставные ?

Евгения Болотова А кто завышает цены на продукты питания, на аптечные товары разве не иностранный агент, кто строит не качественные дома, не меняет подводку к ним труб и проводов электрических хотя деньги с граждан России взимает за это постоянно, разве не иностранный агент, который своими делами доказывает это постоянно...