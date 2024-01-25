Политнавигатор Госдума приняла сегодня в первом чтении законопроект, который предусматривает конфискацию имущества и лишение званий и госнаград за финансирование преступлений против России, фейки об армии и призывы к экстремизму.
Три депутата Госдумы голосовали против лишения нацпредателей имущества и званий
Комментарии
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В С
Не ожидал от сарданы и шаргунова. Неужели тоже подставные ?
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13 час.
Евгения Болотова
А кто завышает цены на продукты питания, на аптечные товары разве не иностранный агент, кто строит не качественные дома, не меняет подводку к ним труб и проводов электрических хотя деньги с граждан России взимает за это постоянно, разве не иностранный агент, который своими делами доказывает это постоянно...
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13 час.
Михалыч
Эти предатели затихарятся, а это еще хуже. Кроме того по сегодняшнему обсуждению на НТВ этого закона понятно, что он еще сырой и требует очень внимательного изучения и доработки, чтобы не перегнуть палку. Но принцип правильный!
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2 час.
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