Глава МИД ФРГ ошиблась в численности населения Европы в попытке раскритиковать Лаврова

Глава министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок 5 декабря на Совете глав МИД стран ОБСЕ в попытке раскритиковать позицию министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова по Украине практически в два раза ошиблась с численностью населения Европы.
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