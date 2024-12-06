Глава МИД ФРГ ошиблась в численности населения Европы в попытке раскритиковать Лаврова

Глава министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок 5 декабря на Совете глав МИД стран ОБСЕ в попытке раскритиковать позицию министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова по Украине практически в два раза ошиблась с численностью населения Европы.