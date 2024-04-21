Пять лет назад Владимир Зеленский победил во втором туре выборов и стал президентом Украины. Что обещал народу главарь киевского режима и к чему это привело, рассказал политолог, член экспертного клуба «Дигория» Норат Аджамян:«Одной из центральных тем его предвыборной кампании было установление мира в Донбассе.