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Политолог о предвыборных обещаниях Зеленского: «Не сделал ничего дельного»

Политолог о предвыборных обещаниях Зеленского: «Не сделал ничего дельного»

Пять лет назад Владимир Зеленский победил во втором туре выборов и стал президентом Украины. Что обещал народу главарь киевского режима и к чему это привело, рассказал политолог, член экспертного клуба «Дигория» Норат Аджамян:«Одной из центральных тем его предвыборной кампании было установление мира в Донбассе.

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