Неспешный разговор
БлогУра! Праздник!Родина мояНовостиПолитикаДом и семьяЖенский клубНаши дети
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Неспешный разговор

21 362 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Air
    ВШЭ- это шпионский подрывной центр в сердце России, в Москве!!! Куда смотрит Генеральная прокуратура и СК??? А куда с...Студентка получил...
  • Air
    Эта пархатая обезьяна З.до сих пор жива???? А почему это чмо З. до сих пор смердит воздух??? Кто виноват??? Неужели н...Когда взрослеет в...
  • Evgeni Velesik
    Что с эсминцами?Россия готовится ...

Правительство в ближайшее время представит президенту конкретные предложения о запрете экспорта стратегического сырья в недружественные страны

Правительство в ближайшее время представит президенту конкретные предложения о запрете экспорта стратегического сырья в недружественные страны

Одна из АЭС во ФранцииКабинет министров России во главе с Михаилом Мишустиным не оставил без внимания предложения главы государства относительно возможности введения запрета на экспорт в недружественные страны стратегически важного сырья.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Регина Толстоброва
Давно надо было это сделать, а у нас все тихо, никто никуда не торопится.
Ответить
14 час.
Людмила Фирстова
Регина, поговорку вспомните, спешка нужна только при ловле блох...Этот шаг требует всестороннего анализа, чтобы финансовые потери государства(а они будут) были минимальные. Надеюсь вы понимаете, что и  социальные выплаты зависят от этих доходов
Ответить
14 час.
Игорь Василевский
От доходов зависит всё. Именно поэтому и так аккуратно Первый формирует направления поставок разной продукции. И давят на него всякие лоббисты непросто так, ибо все завязано на получение дохода.. Пиндос то при всех запретах нефть тяжелую покупает? Правильно, покупает, ибо вся его техасчина - основной район нефтепереработки, застрочена на работу именно с тяжелыми сортами - российской да венисуэльской. А причина проса - в крекинговой нет дизельных фракций. Вернее, они есть, но их мало, а перестроить завод... проще построить новый. А это не один год и миллиарды доллярей. А мы ее продаем. Ибо это доход. Как бы это и не звучало грустно для турбопатриотов..
Ответить
3 час.

Картина дня

наверх