Правительство в ближайшее время представит президенту конкретные предложения о запрете экспорта стратегического сырья в недружественные страны

Игорь Василевский

От доходов зависит всё. Именно поэтому и так аккуратно Первый формирует направления поставок разной продукции. И давят на него всякие лоббисты непросто так, ибо все завязано на получение дохода.. Пиндос то при всех запретах нефть тяжелую покупает? Правильно, покупает, ибо вся его техасчина - основной район нефтепереработки, застрочена на работу именно с тяжелыми сортами - российской да венисуэльской. А причина проса - в крекинговой нет дизельных фракций. Вернее, они есть, но их мало, а перестроить завод... проще построить новый. А это не один год и миллиарды доллярей. А мы ее продаем. Ибо это доход. Как бы это и не звучало грустно для турбопатриотов..