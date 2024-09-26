Одна из АЭС во ФранцииКабинет министров России во главе с Михаилом Мишустиным не оставил без внимания предложения главы государства относительно возможности введения запрета на экспорт в недружественные страны стратегически важного сырья.
Правительство в ближайшее время представит президенту конкретные предложения о запрете экспорта стратегического сырья в недружественные страны
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Регина Толстоброва
Давно надо было это сделать, а у нас все тихо, никто никуда не торопится.
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14 час.
Людмила Фирстова
Регина, поговорку вспомните, спешка нужна только при ловле блох...Этот шаг требует всестороннего анализа, чтобы финансовые потери государства(а они будут) были минимальные. Надеюсь вы понимаете, что и социальные выплаты зависят от этих доходов
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14 час.
Игорь Василевский
От доходов зависит всё. Именно поэтому и так аккуратно Первый формирует направления поставок разной продукции. И давят на него всякие лоббисты непросто так, ибо все завязано на получение дохода.. Пиндос то при всех запретах нефть тяжелую покупает? Правильно, покупает, ибо вся его техасчина - основной район нефтепереработки, застрочена на работу именно с тяжелыми сортами - российской да венисуэльской. А причина проса - в крекинговой нет дизельных фракций. Вернее, они есть, но их мало, а перестроить завод... проще построить новый. А это не один год и миллиарды доллярей. А мы ее продаем. Ибо это доход. Как бы это и не звучало грустно для турбопатриотов..
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3 час.
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