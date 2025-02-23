Белоусов передал "привет": Британский спецназ накрыли во время занятий, ПВО Киева на последнем дыхании, убиты офицеры ГУР

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Комментарии
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Александр Кокарев
С в и н о р е з
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1 д.
АР
Александр Рязанцев
Закапывать тварей до единого!
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1 д.
Алекс Сэм
Молодцы наши! Подводный спецназ - это штучный товар, даже если пришлют снова снаряжение, то новых спецов подготовить это дело не одного месяца.
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21 час.
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