Расчеты «Градов» уничтожили военную технику ВСУ в курском приграничье

Артиллерия бьет украинских боевиков в зоне специальной военной операции. Так, расчеты РСЗО «Град» уничтожили позиции неприятеля вместе с его живой силой, а также боевую технику ВСУ в приграничном районе Курской области.
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