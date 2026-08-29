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Орловцам рассказали о сентябрьских соцвыплатах

Орловцам рассказали о сентябрьских соцвыплатах

С 4 по 23 сентября в Орловской области пройдут перечисления основных мер социальной поддержки. Региональный Департамент соцзащиты опубликовал календарь выплат пособий семьям с детьми, льготникам и безработным.

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