Самая большая квартира Петербурга продается за 900 миллионов рублей

Самые крупные и дорогие объекты жилой недвижимости находятся на Крестовском острове Специалисты «Авито Недвижимости» оценили вторичный рынок жилья в Петербурге и собрали рейтинг самых больших квартир, выставленных на продажу на платформе.
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