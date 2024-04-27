Красноярскую ТЭЦ оштрафовали на 260 тысяч за четырехкратные выбросы сажи

Красноярская природоохранная прокуратура сообщает о результатах проверки на ТЭЦ-3. По данным надзорников, от водогрейных котельных идут чрезмерные выбросы сажи: лабораторные исследования показали превышение нормы в 4,2 раза.
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