НГС - Красноярск
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НГС - Красноярск

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  • Elena Eliseeva
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Красноярскую ТЭЦ оштрафовали на 260 тысяч за четырехкратные выбросы сажи

Красноярскую ТЭЦ оштрафовали на 260 тысяч за четырехкратные выбросы сажи

Красноярская природоохранная прокуратура сообщает о результатах проверки на ТЭЦ-3. По данным надзорников, от водогрейных котельных идут чрезмерные выбросы сажи: лабораторные исследования показали превышение нормы в 4,2 раза.

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