Сосиска с кетчупом на голове и ещё 21 дизайнерский провал, мимо которого трудно пройти без вопросов

Когда дизайнер не остановился и не подумал — получается именно вот это. Гидрант с лицом клоуна, кукла из антикварного магазина, которую лучше не оставлять в тёмной комнате, раковина с одним краном на двоих и статуя, которую лучше не комментировать вслух.