Оглоблина призвала разрешить подавать заявки онлайн для учета домашних птиц

Зампред Комитета ГД по аграрным вопросам Юлия Оглоблина («Единая Россия») призвала разрешить подавать заявки онлайн для учета домашних птиц.
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Заметьте, очередное непотребство творится в преддверии выборов, т.е. кремлевские (как и ранее) не сомневаются в их результатах.
Скот покрупнее вырезали, за курей принялись. Когда ожидать рейды по квартирам для отстрела кошек, собак, хомячков и прочих черепашек?