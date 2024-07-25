Новым замглавкома ВКС России стал генерал-лейтенант Сергей Кобылаш

В Минобороны произошли кадровые перестановки. Генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша назначили командующим Военно-воздушными силами — заместителем главнокомандующего Воздушно-космическими силами России, сообщили «Известия».
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