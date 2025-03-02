Пушистые звезды: 7 фото породистых кошек, которые заставят вас улыбнуться

Кот в доме — это не только радость, но и польза для здоровья. Например, они помогают снизить стресс. Исследования показывают, что взаимодействие с мяукающими домашними питомцами помогает расслабиться, нормализовать давление и улучшить настроение.
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