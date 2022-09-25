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Премьер Мали потребовал от ООН осудить действия «французской хунты»

Премьер Мали потребовал от ООН осудить действия «французской хунты»

Совет безопасности ООН должен осудить действия правительства Франции по дестабилизации Мали и Сахеля, заявил премьер-министр африканской страны Абдулай Майга, выступая на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, 25 сентября сообщает Al Jazeerа.

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