Премьер Мали потребовал от ООН осудить действия «французской хунты»

Совет безопасности ООН должен осудить действия правительства Франции по дестабилизации Мали и Сахеля, заявил премьер-министр африканской страны Абдулай Майга, выступая на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, 25 сентября сообщает Al Jazeerа.
Совет безопасности ООН должен осудить действия правительства Франции по дестабилизации Мали и Сахеля, заявил премьер-министр африканской страны Абдулай Майга, выступая на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, 25 сентября сообщает Al Jazeerа.
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