Снова поезд и грузовик: В Пермском крае произошло масштабное ДТП на железной дороге

В Пермском крае произошло масштабное ДТП на железной дороге - снова поезд и грузовик. Уточняется, что состав двигался по маршруту Уренгой-Москва, как вдруг на пути вылетел грозовой автомобиль, в мгновение превратившийся в груду металла.