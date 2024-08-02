Снова поезд и грузовик: В Пермском крае произошло масштабное ДТП на железной дороге

В Пермском крае произошло масштабное ДТП на железной дороге - снова поезд и грузовик. Уточняется, что состав двигался по маршруту Уренгой-Москва, как вдруг на пути вылетел грозовой автомобиль, в мгновение превратившийся в груду металла.
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