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Снова поезд и грузовик: В Пермском крае произошло масштабное ДТП на железной дороге

Снова поезд и грузовик: В Пермском крае произошло масштабное ДТП на железной дороге

В Пермском крае произошло масштабное ДТП на железной дороге - снова поезд и грузовик. Уточняется, что состав двигался по маршруту Уренгой-Москва, как вдруг на пути вылетел грозовой автомобиль, в мгновение превратившийся в груду металла.

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ЮЮ
Юлия Юлия
Опять мастурбек! Это уже не случайность!
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