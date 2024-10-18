Театр абсурда
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Театр абсурда

8 880 подписчиков

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Свежие комментарии

  • ninikooo Митусова
    Зачем их постоянно ввозят с их кишлаками и пулами?! 100 человек вышлют, 10тыс въедут. Кому нужна такая борьба с мигра...Россия — не вахто...
  • radiofree
    Не мытьём так катанием,англосаксы портят нашу молодежь.И у них это неплохо получается.Хорошо быть кошко...
  • Евгений Алексеенко
    Власть капиталистов погубит страну.Россия — не вахто...

Здесь бункер, там склад, и Одессу не забудьте: ВС России пробивают на отлично - Леонков объяснил, что изменилось

Здесь бункер, там склад, и Одессу не забудьте: ВС России пробивают на отлично - Леонков объяснил, что изменилось

Коллаж Царьграда Здесь бункер, там склад, и Одессу не забудьте: ВС России пробивают на отлично оборону врага.

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Комментарии
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Александр _
Раз у украинцев еще есть чем воевать, значит еще не совсем научились. Надо, надо учиться уничтожать оружие еще до прибытия его на Украину.
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18 час.
ninikooo Митусова
👍👍👍
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18 час.
Владимир Яковлевич
Ну да, по стране отправителя пиз@ануть, другой отправитель должен задуматься. Но мне кажется, что им уже думать нечем🤷‍♀️
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14 час.

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