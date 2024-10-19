Минниханов об ограничениях в дни саммита БРИКС: «Это необходимость»

Раис Татарстана Рустам Минниханов на традиционном совещании в Доме Правительства РТ напомнил о серьезных ограничениях, которые будут действовать в Казани и ее окрестностях из-за саммита БРИКС, и назвал их необходимыми.
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