Гимнастки Аверины объявили о завершении карьеры

Сёстры будут участвовать в различных спортивных шоу.фото: Чингаев Ярослав/Агентство «Москва»--> Лидеры сборной России по художественной гимнастике Арина и Дина Аверины приняли решение о завершении карьеры в профессиональном спорте.
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