Овечкин забил в первом матче после травмы и установил исторический рекорд

Овечкин забил в первом же матче после травмы и приблизился к рекорду Гретцки Александр Овечкин провел первый матч в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) после травмы и сразу забил: его гол помог «Вашингтону» победить «Торонто» со счетом 5:2.