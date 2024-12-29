Овечкин забил в первом матче после травмы и установил исторический рекорд

Овечкин забил в первом же матче после травмы и приблизился к рекорду Гретцки Александр Овечкин провел первый матч в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) после травмы и сразу забил: его гол помог «Вашингтону» победить «Торонто» со счетом 5:2.
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