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Жером Ротен: «Леонардо – главная проблема «ПСЖ». Икарди – его ошибка, клуб не может продать игроков»

Бывший полузащитник «ПСЖ» Жером Ротен поделился мнением о спортивном директоре клуба Леонардо. «У «ПСЖ» раздутый состав.

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