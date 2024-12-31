Голубая отрава. Почему США обречены?

Olegus

В 2017 году Университет штата Коннектикут провел массовый онлайн-опрос студентов, относящих себя к геям и лесбиянкам, результаты оказались шокирующими. 75% из них указали, что находятся в постоянной депрессии, 95% не могут спокойно спать ночью. В 2018 году Американский журнал педиатров напечатал статью, посвященную проблеме самоубийств среди трансгендерных подростков – согласно их исследованиям, от 30 до 50% лиц, идентифицирующих себя с противоположным полом, пытались покончить с собой. Статистика попыток самоубийств по населению составляет 4.6%, среди ЛГБТ – 20%, а среди трансгендеров – 41%. Есть только одна категория людей, где процент попыток самоубийств составляет 20–40%, как у ЛГБТ, это – шизофреники, и это не совпадение, вся ЛГБТ-пропаганда занимается шизофренизацией сознания, и разрушением личности.