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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Замажьте свои головы, господа корреспонденты! О вопиющей провокации на федеральном телеканале «Россия-1»

Замажьте свои головы, господа корреспонденты! О вопиющей провокации на федеральном телеканале «Россия-1»

Вопиющая провокация произошла на федеральном телеканале «Россия-1». Во время недавнего визита нашего Президента в Китай и при его посещении столицы Маньчжурии города Харбина, до сих пор главного города Китайской Восточной Железной Дороги, построенной русскими людьми, вышел репортаж о Софийском соборе (хотя вышла ошибка, когда собор назвали Покровским).

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Комментарии
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ГМ
Георгий Михалев
Скорее китайский след, набрали китайских скотов, типа танов.
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1 час.
TF
Tatyana Fedotova
Это говорит о том, что нужно быть очень внимательными и к тому, что говорить по ТВ, и что показывать. Мне кажется, что это не провокация, а тупость. Пошли дурака богу молиться....
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1 час.
Валентина
На ТВ давно уже смотреть нечего. Я как выключила свой телек месяцев пять назад, так и не включала (правда, только на инаугурацию и на 9 мая включала) и все! И прекрасно себя чувствую! 😀
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1 час.

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