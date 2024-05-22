Замажьте свои головы, господа корреспонденты! О вопиющей провокации на федеральном телеканале «Россия-1»

Вопиющая провокация произошла на федеральном телеканале «Россия-1». Во время недавнего визита нашего Президента в Китай и при его посещении столицы Маньчжурии города Харбина, до сих пор главного города Китайской Восточной Железной Дороги, построенной русскими людьми, вышел репортаж о Софийском соборе (хотя вышла ошибка, когда собор назвали Покровским).
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