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Житель Крыма помогал СБУ

Житель Крыма помогал СБУ

Житель Крыма помогал СБУОн хранил сим-карты для агентов украинской спецслужбы. Пока его не поймали сотрудники ФСБ.

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