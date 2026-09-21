UKMTO сообщил об обстреле танкера в Ормузском проливе

В Ормузском проливе обстрелян танкер. UKMTO сообщил, что судно было поражено неизвестным снарядом. Два члена экипажа получили легкие травмы, но танкер продолжает движение к порту назначения.
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