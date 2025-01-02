В Англии нашли женщину, пропавшую без вести 52 года назад

В Великобритании завершилось одно из самых загадочных и продолжительных дел о пропавших без вести.Полиция Уэст-Мидлендса с радостью сообщила о том, что спустя 52 года после исчезновения была найдена Шейла Фокс, 16-летняя девушка, пропавшая из Ковентри в 1972 году.