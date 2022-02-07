Проверки лифтов могут стать внеплановыми

В весеннюю сессию в Госдуму планируют внести законопроект, согласно которому Ростехнадзор будет контролировать содержание и использование лифтов, сообщил «Парламентской газете» первый вице-президент Национального лифтового союза Алексей Захаров.
В весеннюю сессию в Госдуму планируют внести законопроект, согласно которому Ростехнадзор будет контролировать содержание и использование лифтов, сообщил «Парламентской газете» первый вице-президент Национального лифтового союза Алексей Захаров.
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