Парламентская газета

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Проверки лифтов могут стать внеплановыми

Проверки лифтов могут стать внеплановыми

В весеннюю сессию в Госдуму планируют внести законопроект, согласно которому Ростехнадзор будет контролировать содержание и использование лифтов, сообщил «Парламентской газете» первый вице-президент Национального лифтового союза Алексей Захаров.

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