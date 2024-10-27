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Чемпионат Италии. «Венеция» примет «Скафати», «Динамо Сассари» сыграет с «Тренто»

«Венеция» примет «Скафати». «Динамо Сассари» сыграет с «Тренто». Чемпионат Италии  Регулярный чемпионат Рейер Венеция – Скафати Дата проведения 27 октября, 18.

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