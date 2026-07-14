Parents.ru
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Parents.ru

513 подписчиков

В Москве прошел костюмированный сап-фестиваль «Это сап, Москва!»

В Москве прошел костюмированный сап-фестиваль «Это сап, Москва!»

Рассказываем, как это было 12 июля на территории пляжа № 3 в Серебряном Бору прошел масштабный костюмированный сап-фестиваль «Это сап, Москва!», организованный Шкулев Холдинг и Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии