В Москве прошел костюмированный сап-фестиваль «Это сап, Москва!»

Рассказываем, как это было 12 июля на территории пляжа № 3 в Серебряном Бору прошел масштабный костюмированный сап-фестиваль «Это сап, Москва!», организованный Шкулев Холдинг и Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии