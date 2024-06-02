НАТО - это очень любопытный альянс...

НАТО... ЭТО НАЁМНИК!!!.... Тех, кто ЛЮТО ненавидит ...Славян, православных, Русских,... а это Гео политическая структура Сионизм... и представители иудейского Уолл стрит.

Алексей Тан

И Россия, сейчас воюет на Своих западных землях... С ИУДЕЙСКИМ МИРОМ... или как по библии, со ЗВЕРЕМ.... а всякие там,... украинЧи, или "американцы", это всего лишь ИХ МАСКИ!.