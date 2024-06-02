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Свежие комментарии

НАТО - это очень любопытный альянс...

НАТО - это очень любопытный альянс...

В силу многочисленного количества спекуляций вокруг пятой статьи договора НАТО приведем пояснения.

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Комментарии
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Алексей Тан
НАТО... ЭТО НАЁМНИК!!!.... Тех, кто ЛЮТО ненавидит ...Славян, православных, Русских,... а это Гео политическая структура Сионизм...  и представители иудейского Уолл стрит.
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23 час.
Алексей Тан
И Россия, сейчас воюет на Своих западных землях... С ИУДЕЙСКИМ МИРОМ... или как по библии, со ЗВЕРЕМ.... а всякие там,... украинЧи, или &quot;американцы&quot;, это всего лишь ИХ МАСКИ!.
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23 час.

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