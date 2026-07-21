MakeUseOf: Samsung будет передавать избыточные данные производителю

Samsung будет передавать избыточные данные, если не отключить настройку Galaxy AI. Издание MakeUseOf рекомендует ограничить сбор данных в смартфонах корейской компании, активировав обработку информации только на устройстве.
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