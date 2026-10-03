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Газета.ру

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Пилот Flydubai Маччхар не смотрел на напавшего на него пилота во время молитвы

Пилот Flydubai Маччхар не смотрел на напавшего на него пилота во время молитвы

Раненный на рейсе Flydubai индийский пилот Смит Маччхар в телефонном разговоре сообщил премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху, что перед нападением его напарник отлучился на молитву.

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