В последний день «Московской масленицы» посетителей фестиваля угостят блинами

Для горожан подготовлена масштабная развлекательная программа В завершающий день «Московской Масленицы» на площади Революции в Москве все гостей фестиваля будут радовать бесплатными блинами, как объявил Департамент торговли и услуг города в своем Telegram-канале.
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