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Дом для переселенцев по реновации построят на Балаклавском проспекте

Дом для переселенцев по реновации построят на Балаклавском проспекте

На юго-западе столицы выделили участок для строительства дома для участников программы реновации. Многоквартирное жилое здание возведут по адресу: Балаклавский проспект, владение 34А в рамках проекта квартальной застройки.

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